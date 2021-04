JADWAL Siaran Bola Malam Ini & Link Streamingnya, Ajax Vs AS Roma, Granada Vs Manchester United

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming siaran pertandingan Liga Eropa malam ini akan tersaji duel menarik termasuk laga Granada vs Manchester United serta Arsenal vs Slavia Praha.

Selain itu, duel antara Dinamo Zagreb vs Villarreal dan Ajax vs AS Roma juga mewarnai duel perempatfinal Liga Europa yang digelar Jumat (9/4/2021) dinihari atau malam ini.

Jadwal Liga Eropa leg pertama akan berlangsung pekan ini dan tayang via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV. Sedangkan leg berikutnya pada pekan depan.

Rangkaian jadwal Liga Europa laga pertama akan bergulir secara serentak pada Jumat dinihari WIB, 9 April 2021. Ada satu laga yang akan disiarkan langsung SCTV, yakni Granada vs Manchester United.

Selebihnya laga Arsenal vs Slavia Praha, AS Roma vs AJax dan Zagreb vs Villareal bisa disaksikan via live streaming gratis dari HP.

Jelang lawan Granada dalam babak perempat final Liga Europa, Ole Gunnar Solskjaer janji tak paksakan Marcus Rashford bermain.

Pada pertandingan ini, Manchester United, dipastikan tidak akan diperkuat Anthony Martial yang sedang cedera.

Martial mendapatkan cedera kala membela timnas Prancis melawan Kazakhstan dalam matcday kedua Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa di Astana Arena pada Minggu (28/3/2021).

Sebagai gantinya, pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mengikutsertakan striker muda, Anthony Elanga, terbang ke Spanyol.