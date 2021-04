Digadang-gadang Pengganti Amanda Manopo, Memes Prameswari Berani Gombali Billy Syahputra & Sebut Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Dikabarkan putus dengan Amanda Manopo, Billy Syahputra tampaknya mulai membidik calon penggantinya.

Penyanyi pendatang baru, Memes Prameswari saat ini sedang menjadi sorotan publik.

Memes Prameswari sedang dijodoh-jodohkan dengan presenter Billy Syahputra.

Saat berbincang dengan Melaney Ricardo, Memes tampak salah tingkah menanggapi pertanyaan Melaney Ricardo tentang Billy Syahputra.

Bahkan ia menyebut jika seorang Billy mempunyai aura yang terpancar di wajahnya.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam kanal YouTube Melaney Ricardo yang tayang pada Kamis, (8/4/2021).

"To be honest emang dia punya aura sih, auranya dia tuh positif," ungkap Memes.

Melihat pernyataan Memes Prameswari, Melaney Ricardo langsung heboh menyebut Memes naksir kepada Billy Syahputra.

"No, we're just friend," ungkap Memes dengan tersipu malu.

Memes Prameswari dan Billy Syahputra. (Kolase Instagram Memes Prameswari/Billy Syahputra)

Sementara itu, Memes Prameswari telah menganggap Billy sebagai lelaki yang lebih tua darinya.

"Sebenernya kayak kakak sendiri gitu," terangnya sambil tersenyum.