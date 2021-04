JADWAL Siaran Langsung Crystal Palace vs Chelsea, Manchester City vs Leeds Liga Inggris Malam ini

T RIBUN-MEDAN.com - Saksikan sejumlah laga siaran langsung Liga Inggris yang berlangsung malam ini, Sabtu 10 Maret 2021.

Berikut link live streaming Liga Inggris malam in Crystal Palace vs Chelsea di Mola TV.

Laga Crystal Palace vs Chelsea Liga Inggris pekan 30 akan berlangsung di Selhurst Park Stadium pukul 23.30 WIB.

Duel Crystal Palace vs Chelsea berlangsung setelah laga Manchester City vs Leeds United dan Liverpool vs Aston Villa.

Adaptasi Formasi Thomas Tuchel

Bek veteran Chelsea, Thiago Silva, tak menyangka rekan setimnya bisa beradaptasi secara cepat dengan formasi pelatih Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel tak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi bersama Chelsea.

Di bawah komando Thomas Tuchel, performa Chelsea berangsur membaik.

Dalam 15 pertandingan di semua kompetisi, pelatih asal Jerman itu berhasil menorehkan 10 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya menderita satu kekalahan.

Tuchel juga sukses membuat pertahanan Chelsea sulit dibobol tim lawan.