TRIBUN-MEDAN.COM - Reaksi Atta Aurel saat Baca Buku Tutorial Berhubungan Intim. Hingga Keinginan Punya 15 Anak.

Di hari pernikahannya, pada Sabtu (3/4/2021) lalu, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mendapat banyak kado.

Ada satu kado yang membuat keduanya terpingkal-pingkal.

Sebuah buku yang menjelaskan tentang turtorial berhubungan intim.

Keduanya berpikir positif dan menganggap kado itu edukasi untuknya.

Isi bukunya menerangkan soal posisi-posisi saat berhubungan intim.

Lantas, bagaimana reaksi keduanya saat membaca isi buku itu?

Melansir Sosok.ID, "Dari AHHA BP Makassar, The New Joy of Sex," kata Atta Halilintar membaca judul buku tersebut, melansir YouTube Atta Halilintar via TribunWow.com.

"Ini untuk belajar kayaknya," imbuh dia.

Aurel Hermansyah kemudian menengok buku tersebut.