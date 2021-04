Disuruh Segera Menikah, Jawaban Pacar Chef Juna Bikin Heboh: Udah Kali

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, kabar mengejutkan datang dari Chef Juna dan kekasihnya Citra Anidya.

CItra mengatakan keduanya sudah menikah.

Hal ini langsung ditanggapi beragam dan semakin ramai setelah salah satu akun gosip mengunggah tangakapan layar pengakuan perempuan yang berprofresi sebagai DJ tersebut.

Mulanya, Citra menggunggah potret dirinya dan Chef Juna di akun Instagram pribadinya.

"Yayy . Kali ini kerja nya di temenin laki aing .. thank @thevenuspalembang for having me " tulisnya

Unggahan tersebut menjadi ramai ketika salah satu netizen berkomentar meminta keduanya segera menikah.

"Nikah euy kelamaan pacarannya" tulis @ekarismiyati

Chef Juna dan Citra Anidya (instagram)

Tak lama setelah itu, Citra langsung membalas komentar tersebut.

"Udah kaliiii," tulisnya.

Hal inilah yang kemudian membuat banyak orang bertanya-tanya apakah memang keduanya memang sudah menikah.

