SEDANG BERLANGSUNG Duel Klasik Persib Vs Persebaya, Dapatkan Di Sini Link Streaming dari HP

Saat ini sedang berlangsung perempat final Piala Menpora 2021 antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, Minggu (11/4/2021).

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung perempat final Piala Menpora 2021 antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, Minggu (11/4/2021).

Duel tersebut tersaji di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, pada Minggu (11/4/2021) pukul 18.15 WIB live Indosiar dan Vidio.com.

Laga Persib vs Persebaya juga bisa disaksikan via live streaming dari HP. Untuk link live streaming Persib vs Persebaya bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Pertandingan ini merupakan laga hidup mati baik bagi Persibmaupun Persebaya.

Pasalnya siapapun yang kalah bakal tersingkir dari Piala Menpora 2021.

Dalam kesempatan tersebut banyak yang mengunggulkan Persib.

Dihuni beberapa pemain asing yang berkualitas menjadi alasanya.

Baca juga: UPDATE Jadwal Liga Italia Juventus Vs Genoa, Andrea Pirlo Buka Suara soal Nasib Paulo Dybala

Hal ini tentu berbanding terbalik jika melihat skuad Persebaya.

Seperti yang diketahui di Piala Menpora 2021, Persebaya hanya mengandalkan pemain lokal.

Meski begitu, pelatih Persib, Robert Rene Alberts rupanya tak menganggap remeh Persebaya.