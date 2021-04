Agnez Mo Kabarkan Jadi Karakter Novel Grafis Berjudul Don't Wake Up, Ini yang Jadi Inspirasinya

Agnez Mo jadi karakter novel grafis Don't Wake up

Melalui unggahan Instagram, Agnez membagikan cuplikan novel 'Don't Wake Up". Rupanya wanita 34 tahun itu sudah setahun menyembunyikan kabar tersebut.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi papan atas Tanah Air, Agnez Mo kembali menorehkan karya baru.

Pemilik nama Agnez Monica Muljoto itu mengumumkan novel grafis pertamanya yang berjudul 'Don't Wake Up'.

Novel tersebut digarap Agnez terinspirasi dari lagunya yang berjudul 'Long As I Get Paid'.

Melalui unggahan Instagram, Agnez membagikan cuplikan novel 'Don't Wake Up', Rabu (14/04/2021).

