Susi Pudjiastuti Kecam Video Lucinta Luna Berenang Bersama Lumba-lumba, Sebut Perbuatan Bodoh

TRIBUN-MEDAN.com- Tindakan Lucinta Luna berenang dengan lumba-lumba dianggap mengabaikan upaya penyelamatan satwa yang dilindungi.

Lucinta Luna datang dari mantan menteri Susi Pudjiastuti hingga bintang film Davina Veronica.

Lucinta Luna di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (15/3/2021). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)



Menurut Susi Pudjiastuti, tindakan yang dilakukan Lucinta Luna itu adalah perbuatan bodoh dan tidak layak menjadi contoh.

Baca juga: Bunga Zainal Murka saat Disebut Mirip Bintang Film Dewasa Korea: Itu Otak dan Mulut Sama Kotornya

"Banyak orang mengira uang dan ketenaran dapat membeli dan mengizinkan untuk melakukan apa saja, termasuk kedunguan dan menjadi bodoh," tulis Susi Pudjiastuti.

Lucinta Luna dan Susi Pudjiastuti (instagram)

Susi Pudjiastuti menuliskan keprihatinannya tersebut melalui akun media sosial.

Davina Veronica juga menyebutkan, apa yang dilakukan Lucinta Luna itu bisa menyakiti lumba-lumba.

"This is really really stupid, uneducated, cruel and heartless," tulis Davina Veronica.

"Sedih banget melihat ini. Dolfin ini seperti budak manusia. A slave for human entertainment," lanjut Davina Veronica.

"Kamu tahu tidak bahwa dolfin adalah hewan paling cerdas di bumi ini. They are intelligent, complex and gentle creature. There are social beings," tulisnya.

Baca juga: Luna Maya Terima Ariel NOAH Diundang ke Podcast yang Dipandunya,Tapi Khawatir Sang Mantan Sebaliknya