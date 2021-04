Tribun-Medan.com, Jakarta, 15 April 2021 – Wuling Motors (Wuling) mengambil bagian dalam pameran otomotif hybrid pertama di Indonesia dengan turut serta dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021 di Jakarta International Expo Kemayoran.

Dalam pameran yang berlangsung pada 15-25 April 2021 ini, Wuling mengusung tema ‘New Era New Experiences with Wuling’ dengan membawa produk lengkap andalannya yang ditampilkan di area seluas 868m2 di booth D9, Hall D, JIEXPO.

“Dengan konsep Hybrid Exhibition Experience yang digagas pada IIMS 2021, kami turut serta membawakan beragam produk dan inovasi terdepan dari Wuling dalam tema ‘New Era New Experiences with Wuling’.

Dengan semangat Drive For A Better Life, kami merepresentasikan komitmen kami untuk menjadi adaptif dalam menyajikan pengalaman baru melalui beragam produk dan promo menarik yang sayang dilewatkan pengunjung.” ujar Brian Gomgom, Media Relations Wuling Motors.

Dalam IIMS Hybrid 2021 ini, Wuling menyajikan beragam pilihan produk bagi pengunjung pameran baik di JIEXPO maupun secara online. Sebanyak 10 unit display dihadirkan di booth Wuling yang terdiri dari New Confero S ‘The Real Spacious Family MPV’ dan seri Cortez CT ‘The New Advanced MPV’ untuk segmen MPV.

Di lini SUV, Seri Almaz pun turut hadir sebagai lini yang dipamerkan yang terdiri dari Almaz ‘Drive Unlimited Way’ dengan inovasi Wuling Indonesian Command (WIND) serta flagship model terbaru Almaz RS dengan tambahan inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) melengkapi jajaran kendaraan andalan dari Wuling.

Wuling menyediakan promo khusus bagi setiap pengunjung booth yang melakukan transaksi selama periode pameran. Pengunjung bisa mendapatkan special gift berupa voucher belanja untuk pemesanan tipe tertentu pada produk Wuling.

Selain itu, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik berupa lucky dip mulai dari logam mulia, drone, smartphone, power bank, hingga e-money. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku selama pameran berlangsung.

Bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkendara dengan produk Wuling, disediakan unit test drive, yakni Almaz RS, Cortez CT dan New Confero S.

Unit tersebut tersebar dalam dua area test drive khusus Wuling yaitu, di dekat pintu masuk Hall C untuk Cortez CT dan New Confero S, serta di area Pasar Gambir untuk Almaz RS. Setiap unit test drive dijamin kebersihan dan keamanannya sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Tidak hanya itu, pengunjung masih berkesempatan menikmati harga spesial relaksasi PPnBM untuk New Confero S, harga subsidi OTR khusus untuk Almaz RS dengan booking fee minimal Rp20.000.000, serta promo Ramadan Wuling Berkah untuk seluruh lini produk Wuling selama IIMS Hybrid 2021 “Bagi setiap pelanggan yang tertarik untuk membeli Almaz RS, jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan Intelligent Digital Car ini dengan subsidi harga OTR spesial yang masih berlaku selama periode launching dan IIMS Hybrid 2021 JIEXPO, Kemayoran. Sambut‘New Era New Experience with Wuling’ dengan pengalaman baru dan setiap inovasi terdepan dari Wuling Motors,” ajak Brian Gomgom.