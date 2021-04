Yuk! Tampil beda dengan Outfit ini di Bulan Ramadhan!

Tribun-Medan.com - Nggak terasa ramadan tahun ini tinggal hitungan hari. Meski masih menjalani ibadah dalam suasana pandemi, nggak ada salahnya kamu tetap tampil trendy dan stylish menyambut bulan yang suci diikuti hari yang fitri tahun ini.

Apalagi outfit yang keren bisa banget kamu bagikan ke teman di sosial media dan juga bisa menambah likes dan followers sosmed kamu. Jadi, simak

rekomendasi trend outfit di bulan ramadhan ini ya!

Simple & Stylish

Tren Busana muslim tahun ini lebih ke padu-padan busana muslim yang sederhana tapi stylish. Saatnya tampil beda dengan outfit yang tidak ribet dan terlihat berlebihan. Pemilihan cutting pakaian juga simple dan tidak menonjolkan banyak penggunaan aksesoris. Tak hanya itu, padupadan yang simple dan stylish juga membuat kamu nyaman beraktivitas baik dirumah ataupun diluar rumah.

Family set akan mendominasi di Ramadhan & Lebaran 2021.

Karena ditahun ini kebanyakan orang hanya #dirumahaja dan berfoto bersama keluarga, jadi kamu dan keluarga akan kelihatan keren jika mengenakan outfit yang kembaran. Dimulai dari pakaian dengan warna yang senada, perpaduan outfit satu - dua warna, hingga jam tangan yang serasi. Jadi siap-siap berpose kompak ketika di foto bersama keluarga ya.

Tegas & Elegan

Didasari oleh perkembangan konsep 'virtual deluxe', acuan dalam berbusana mencerminkan gabungan antara kemewahan, pakaian sehari-hari, serta karya yang sederhana namun elegan. Warna-warna terang dan solid seperti merah marun, biru tua, tosca, bronze, dan hijau sangat cocok dipakai tahun ini. Tak ketinggalan soal fashion item, jam tangan tetap menjadi bagian terpenting untuk menunjang penampilan kamu. Padupadan busana akan terasa lebih lengkap jika mengenakan jam tangan Lorenzo dengan desain yang mewah pastinya akan menambah

kesan elegan pada penampilan kamu.

Dengan koleksi jam tangan Lorenzo Watch, siap bikin outfit ramadhan dan lebaran kamu bersama keluarga makin stylish & elegan. Dengan banyak pilihan warna dan model, jam tangan Lorenzo Watch cocok dipakai saat momen ramadhan ataupun lebaran kamu.

Ini dia salah satu jam tangan best seller kami! Memiliki fitur Water Resistant dan dibuat dari mesin Jepang, plus ada garansi 1 tahun. Jam tangan Lorenzo bisa kamu miliki dengan harga terjangkau sekitar 300,000 - 400,000 aja lho! Untuk melihat koleksi selengkapnya, segera follow Instagram Lorenzo: @lorenzowatch serta Tokopedia : Time Kingdom! Jangan sampai ketinggalan promo dan penawaran terbarunya. So, selamat bereksperimen dan happy shopping guys!