KIA Sonet 7 Hadir di Medan, Ada Promo Spesial Ramadan

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - PT Kreta Indo Artha (KIA), resmi meluncurkan mobil baru Kia Sonet 7-Seater-Seater atau Sonet tujuh penumpang. Peluncuran digelar secara daring, Kamis (8/4/2021).

Varian baru dengan tambahan kursi baris ketiga ini hadir melengkapi Sonet versi kapasitas lima penumpang yang sebelumnya sudah meluncur pada November 2020.

Kia Sonet 7-Seater pun kini sudah dapat dipesan di Indomobil KIA Adam Malik, PT Wahana Trans Lestari Medan, Jalan H. Adam Malik, Medan Barat.

Khusus di Indomobil KIA Adam Malik, konsumen diberi promo khusu ramadan untuk pembelian unit. Promo tersebut mereka namai dengan Ketupat yang berarti keuntungan berlipat.

"Ada beberapa promo ketupat yang kita berikan kepada pelanggan yaitu ketupat hemat DP mulai 15%, ketupat spesial bunga 3,77%, dan ketupat THR diskon dua kali angsuran serta diskon biaya admin," ujar Romi Effendi selaku Branch Head Indomobil KIA Adam Malik Medan, Sabtu (17/4/2021).

Romi menambahkan promo-promo tersebut memiliki syarat dan ketentuan serta berlaku selama bulan April.

"Dalam menyambut produk terbaru ini, terdapat juga promo pada tanggal show room Event 17-18 dan 24-25 April 2021 berupa DP 20 juta an, E Money Rp 500 ribu sampai satu juta, free kaca film V-kool, parcel lebaran, dan lainnya," tambahnya.

Dia juga menuturkan Kia Sonet 7-Seater merupakan mobil smart dan multifungsi yang dilengkapi interior dan exterior yang sengaja dirancang untuk memanjakan para konsumen.

Kia Sonet 7-Seater

Adapun fitur yang tersedia yaitu charger smartphone nirkabel, kursi depan berventilasi, sound system, blower AC, kursi ekstra, kursi geser baris ke-2, bagasi ekstra, audio display 10,25" dan konektivitas ponsel pintar, kontrol suhu otomatis penuh, mode penggerak dan kontrol traksi, dan sistem monitor ban.

Kia Sonet 7-Seater tersedia dalam enam warna yaitu clear white, intelligency blue, steel silver, aurora black pearl, intense red, dan beige gold.

Untuk tipe, Kia Sonet 7-Seater hadir dengan lima tipe yakni standart 7 MT, Smart 7 MT, Smart 7 AT, Dynamic 7 AT, dan Premiere 7 AT.

Adapun hargnya dibaderol mulai Rp 206.800.000 hingga Rp 303.000.000 juta dengan garansi hingga tujuh tahun.

"Garansinya selama 7 tahun atau 200.000 km (mana yang dicapai lebih dulu) bahkan melayani penanganan servis spare part dalam bentuk apapun dan di KIA Adam Malik ini juga menerima pelayanan Nissan dan Datsun," ujar Eko Sukoco selaku Work Shop Head Indomobil KIA Adam Malik Medan.

(cr20/tribun-medan.com)