Soal Rencana Tambah Momongan, Begini Jawaban Raisa Andriana, Bakal Tiru Aurel & Atta Ingin 15 Anak?

TRIBUN-MEDAN.COM - Jika Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ingin memiliki hingga 15 anak, hal ini berbeda dengan Raisa Andriana.

Raisa Andriana memberi jawaban ini saat disinggung soal rencana tambah momongan.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Boy William, Jumat (16/4/2021).

Dalam kesempatan itu, Raisa serta Boy William saling melempar pertanyaan dan harus dijawab cepat.

Boy William mempertanyakan soal keputusan Raisa dan Hamish yang tak pernah menampakkan wajah sang putri.

Yang mana diketahui pasangan itu telah dikaruniai seorang putri, bernama Zalina Raine Wyllie.

Zalina Raine lahir pada 13 Februari 2019 lalu, dan kini telah menginjak usia 2 tahun lebih.

Lantas sejak saat itu, wajah putri Raisa dan Hamish Daud tak pernah terpampang dengan jelas di media sosial.

Bahkan jarang sekali keduanya membagikan foto keluarga dengan muka Zalina Raine secara keseluruhan.

Sesekali, hanya diperlihatkan wajahnya dari samping atau sedang mengenakan masker.

"Kenapa sih kamu nggak pernah memperlihatkan wajah anak kamu secara jelas di social media?," ucap Boy William.

Raisa kemudian menjawab bahwa menurutnya mengekspos wajah merupakan bagian dari privasi.

Pun ia menambahkan itu adalah hak anak hingga nanti saat dewasa dan bisa memilih sendiri.

"Karena it's privacy. Jadi menurut gue itu haknya dia," terang Raisa.

Boy William yang penasaran bertanya seberapa lucu putri pertama Raisa dan Hamish.

"How cute is she?," tutur Boy William.

Dengan semangat Raisa mengatakan bahwa Zalina Raine memiliki wajah yang sangat lucu.

Bahkan ia berjanji akan menunjukkan wajah sang putri kepada Boy William.

"She is super cute. I'll show you later," tambah Raisa.

Tak sampai di situ, Boy William menyinggung soal kemiripan Zalina Raine pada orangtuanya.

Pelantun lagu Serba Salah itu menerangkan, wajah sang putri lebih mirip Hamish.

"Dia mirip Hamish sih," bebernya.

Akan tetapi, Raisa tak mempermasalahkan hal tersebut lantaran menurutnya suaminya sangat tampan.

Berbeda ketika dirinya memiliki suami yang kurang ganteng, ia mengaku mungkin akan sedih.

"No it's okay. Hamish ganteng."

"Kalau laki gue jelong (jelek) mungkin gue sedih ya," jelas Raisa.

Lanjut, Boy William menanyakan hal lain dan masih berkaitan dengan anak.

Kali ini, calon suami Karen Vendela itu menyinggung soal rencana menambah momongan.

"Ada rencana nambah anak nggak?," tanya Boy William.

Dengan singkat dan tegas, Raisa mengaku tak akan menambah momongan.

"Enggak," tandas Raisa.

Namun ada hal yang mengejutkan dan bikin penasaran.

