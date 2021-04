Amanda Manopo Jadi Sorotan Gegara Pakai Mukena dan Ibadah Bareng Arya Saloka, Ternyata untuk Hal Ini

TRIBUN-MEDAN.com- Amanda Manopo membuat heboh setelah fotonya sedang beribadah dengan Arya Saloka beredar.

Pada Sabtu (17/4/2021) akun @amandamanopo justru mengunggah potret dirinya menggunakan mukena.

Tak hanya memakai pakaian ibadah muslim, ia juga terlihat salat bareng Arya Saloka, lawan mainnya di Sinetron Ikatan Cinta.

Yang bikin heboh lagi, Amanda menuliskan caption yang membuat netizen berpikir Amanda sudah mualaf.

Awalnya, Amanda hanya menuliskan selamat menunaikan ibadah puasa saja pada kolom caption.

"May this Ramadhan heal our hearts, cleanse our minds, and purify our souls.

Ramadhan pertama dari keluarga ponpel, dimana sujud itu indah berbisik di bumi tapi di dengar di langit. happy fasting all," tulis @amandamanopo.

Arya Saloka dan Amanda Manopo ibadah bareng (instagram)

Lebih lanjut Amanda melanjutkan kalimatnya pada kolom komentar.

"Pada akhir nya semua akan pergi meninggalkan mu sendiri. Tapi tidak dengan Tuhan."