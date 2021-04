Minta Camat dan Kepling Data Bangunan Bermasalah, Bobby: Mari Gotong Royong Tingkatkan PAD

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution memang tidak main-main dalam hal penataan Kota Medan, termasuk penertiban bangunan bermasalah.

Bangunan-bangunan bermasalah di Kota Medan yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) langsung ditindak dengan cara dirobohkan. Salah satu contoh bangunan yang dirobohkan yakni bangunan ruko eks Kantor Portibi di Jalan Ahmad Yani dalam.

Bobby Nasution menghimbau kepada seluruh komponen untuk secara bersama ikut serta meningkatkan PAD. Dia juga meminta Camat dan Kepala Lingkungan untuk mendata bangunan yang tidak sesuai izin.

"Mari kita gotong royong tingkatkan PAD. Tidak hanya dinas terkait yang bekerja untuk meningkatkan PAD, Camat juga bisa menugaskan kepala lingkungan untuk mendata bangunan atau rumah yang tidak sesuai dengan izinnya,” katanya, Minggu (18/4/2021).

Tindakan tegas Pemko Medan atas bangunan bermasalah itu ternyata membuahkan hasil.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Benny Iskandar mengungkapkan, tindakan tegas Pemko Medan tersebut berhasil menyelamatkan PAD dari kebocoran.

“Sejak 1 Maret-9 April 2021, kita telah membongkar sebanyak 28 bangunan bermasalah dan menghentikan pembangunan diteruskan kembali sebelum pemilik bangunan memiliki SIMB. Dari 28 bangunan yang ditindak ini, kita berhasil menyelamatkan sekitar Rp.250 juta kebocoran PAD,” paparnya.

Di tempat terpisah, Kasatpol PP Kota Medan HM Sofyan saat dihubungi, menyatakan pihaknya siap untuk melakukan pembongkaran kembali.

“Begitu menerima surat dari DPKPPR, kami langsung turun melakukan pembongkaran kembali. Jadi, kami tinggal menunggu koordinasi selanjutnya,” jelas Sofyan.

Selain eks Kantor Harian Portibi di Jalan Ahmad Yani VII, Pemko Medan melalui Satpol PP Kota Medan sepanjang 1 Maret- 9 April 2021 telah membongkar 28 bangunan bermasalah.

1. Jalan Berlian Sari / Jalan Baru Komplek Green Park Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor (Menyimpang SIMB)

2. Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal (Tanpa SIMB)

3. Jalan Jend. Ahmad Yani VII sudut Jalan H.A.R Syihab, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat (Tanpa SIMB)

4. Jalan STM Ujung sudut Jalan Suka Terang Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor (Menyimpang SIMB)

5. Jalan Pembangunan Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia (Menyimpang SIMB)

6. Jalan Krakatau Gang Lama sudut Gg Wakaf Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur. (Menyimpang SIMB)

7. Jalan Tombak No.7, Kel. Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung (Menyimpang SIMB)

8. Jalan Pusat Pasar Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota (Menyimpang SIMB)

9. Jalan PWS No. 15 sudut Gang Budiman/ Lorong Budiman Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah (Menyimpang SIMB)

10. Jalan Bunga Flamboyan I Komplek Taman Asoka Asri Kel. Tanjung Selamat kec. Medan Tuntungan (Menyimpang SIMB)

11. Jalan Maphilindo Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan (Menyimpang SIMB)

12. Jalan Sun Yat Sen no 2 Kel. Sei Rengas I Kec.Medan Kota (Menyimpang SIMB)

13. Jalan Sempurna Ujung Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota (Menyimpang SIMB)

14. Jalan Mangkubumi no.5/1 B Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun (Tanpa SIMB)

15. Jalan Amaliun sudut Gg Mujur Kelurahan kota Matsum IV Kecamatan Medan Area (Menyimpang SIMB)

16. Jalan Sunggal Komplek Villa Murai II Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal (Menyimpang SIMB)

17. Jalan Abdullah Lubis No. 34 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru (Menyimpang SIMB)

18. Jalan Meteorologi III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung (Tanpa SIMB)

19. Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru (Tanpa SIMB)

20. Jalan Persatuan Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia (Menyimpang SIMB)

21. Jalan Sakti Lubis Gg. BengkelKel. Sitirejo I Kec. Medan Kota (Tanpa SIMB)

22. Jalan Kapten Muslim Gg. Rasmi No.20 Kel. Sei Sikambing C Il Kec. Medan Helvetia (Menyimpang SIMB)

23. Jalan Mayjend D.I.Panjaitan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah (Tanpa SIMB)

24. Jalan Budi Luhur No.129 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia (Menyimpang SIMB)

25. Jalan Ahmad Yani VII Sudut Jl.H.A.R Syihab Kel. Kesawan Kec. Medan Barat (Tanpa SIMB)

26. Jalan STM Sudut Gg. Aman Kel. Sitirejo Il Kec. Medan Amplas (Menyimpang SIMB)

27. Jalan Taman Elite Rajawali Sudut Gang. Pertama Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal (Menyimpang SIMB)

28. Jalan Brigjend. Katamso Gg Rakyat/Gg Pemuda Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun (Menyimpang SIMB)