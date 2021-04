TERANYAR Ibu Desiree Minta Hotma Kembalikan Tanah dan Anaknya, Beri Peringatan Keras Ayah Tiri Bams

TRIBUN-MEDAN.COM - Prahara rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dan istrinya Desiree Tarigan tak kunjung usai.

Bahkan perseteruan yang bisa berujung pada perceraian Hotma Sitompul dan Mamitoko tampaknya semakin memanas.

Konflik ibu kandung Bams eks Samsons dengan ayah tirinya itu pun tampaknya ikut merembet kemana-mana.

Tak hanya soal isu perselingkuhan Hotma dan menantunya Mikhavita yang sebelumnya sempat menyeruak.

Konflik lainnya dalam prahara rumah tangga Desiree dan Hotma merembet hingga masalah harta, hubungan intim suami istri, serta penyiksaan asisten rumah tangga (ART).

Setelah perseteruan antara Desiree dengan Hotma Sitompul menyita perhatian masyarakat, kali ini pesan untuk Hotma datang dari Maulina Tarigan atau Ribu.

Ribu dengan perasaan sedih mengungkapkan agar Hotma lebih baik berpisah dengan Desiree karena sudah menyakiti hatinya dan anaknya, dilansir dari instagram mamitoko.

"Hotma kalau ngak sayang lagi dengan Desi kembalikan anak saya, dia anak saya, saya sakit dibikin kayak gitu jadi sudahlah pisah saja tapi jangan lagi diganggu-ganggu,"ungkapnya.

Selain itu Ribu mewanti-wanti Hotma agar tidak menggangu anaknya dan dirinya.

"Hotma Jangan ganggu anak saya dan saya memang kalian ngak tahu sayangnya saya pada anak saya, sorry to say, aku ngak nganggu saudaraku ngak nganggu malah mereka merangkul," kata Ribu dilansir dari Youtube Miftah's TV