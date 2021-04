Thariq Halilintar Merasa Kehilangan dan Sangat Sedih Sejak Atta Halilintar Menikah dengan Aurel

Atta Halilintar dianggap menjadi sosok yang selalu ada bagi Thariq. Maka tak heran bila Thariq sampai menitikkan air mata ketika sang kakak telah resmi menikah.

TRIBUN-MEDAN.com - Adik YouTuber Atta Halilintar, Thariq Halilintar mengungkapkan kesedihannya setelah ditinggal menikah oleh kakaknya bersama Aurel Hermansyah.

Thariq Halilintar mengaku sangat kehilangan semenjak kakaknya menjadi suami putri Anang Hermansyah.

Bahkan, Thariq Halilintar sampai tak kuasa menahan tangis ketika hari pertama tinggal tanpa Atta Halilintar.

Potret Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah setelah honeymoon, Kamis (15/4/2021). (Instagram @attahalilintar)

Hal itu disampaikan Thariq Halilintar di kanal YouTube presenter sensasional, Feni Rose.

Bagi Thariq, Atta Halilintar sudah lebih dari sekadar saudara kandung baginya.

Atta merupakan kakak sekaligus partnernya dalam banyak hal.

"Aku deket banget sama dia, as a brother as a best friend, as a partner," ujar Thariq dikutip TribunWow.com, Minggu (18/4/2021).

"Dia selalu ada kalau aku lagi butuh, walaupun dengan cara dia ya."

"Kalau aku kan orangnya sangat bodo amat, kalau gue sayang ya gue ucapin, kalau dia kayak gengsi," imbuhnya.