Atta Halilintar Ingin Jadikan Aurel Pabrik Anak, Ashanty Angkat Suara Tanggapi Keinginan Mantunya

TRIBUN-MEDAN.COM - Niat Atta Halilintar ingin punya anak turut mendapat reaksi dari banyak pihak.

Tak terkecuali dari mertuanya sendiri.

Seperti diketahui, Atta Halilintar ingin menjadikan Aurel Hermansyak sebagai pabrik anak.

Tak tanggung, Atta ingin bisa punya sampai 15 anak dari rahim Aurel.

Tak hanya sekali, YouTuber Atta Halilintar terus menggambar-gemborkan keinginannya punya 15 anak dari sang istri, Aurel Hermansyah.

Terkait keinginan Atta Halilintar itu, Ibu sambung dari Aurel Hermansyah, Ashanty turut angkat bicara.

Istri Anang Hermansyah itu pun sudah mengetahui keinginan menantunya itu.

Saat jadi bintang tamu acara Kopi Viral, ibu tiri Aurel ini mengaku sudah sempat menasihati soal anak ke Atta Halilintar.

“Bilangnya sih begitu (pengin punya 15 anak)."

"Aku bilang ke Atta, ‘enggak semua perempuan akan siap dan kuat (punya anak banyak)',” ucap Ashanty dikutip Kompas.com di kanal YouTube Trans TV, Senin (19/4/2021).

Menurut Ashanty, omongan Atta soal punya 15 anak dari Aurel hanya sebatas keinginan karena baru menikah.

Namun, ia tak tahu nantinya apakah Aurel dan Atta akan merealisasikan keinginan mereka punya 15 anak setelah mengurus satu anak.

“Tapi balik lagi. Itu kan biasanya ngomong-ngomong begitu ya. Kalau udah kenyataannya mereka enggak tahu,” ujar Ashanty.

Oleh karenanya, Ashanty meminta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah merasakan punya anak terlebih dahulu.

Baru setelah itu bicara soal keinginan punya banyak anak.

Nantinya menurut Ashanty mereka akan tahu dengan sendirinya kesulitan merawat anak.

Dengan demikian Atta dan Aurel akan menentukan lagi bakal mampu punya anak hingga belasan atau tidak.

“Rasain dulu aja,” tutur Ashanty.

Atta Halilintar Geram Video Naik Jet Bareng Aurel Saat Honeymoon Dinyinyir

Youtuber Atta Halilintar dan istinya Aurel Hermansyah kini tengah menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru.

Namun pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pun jadi pergunjingan serta 'diributkan' di sosial media lantaran sampai bisa menghadirkan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai saksi.

Selain itu, pernikahan ini juga disorot karena tidak hadirnya keluarga Gen Halilintar.

Diketahui orangtua Atta Halilintar masih dalam perawatan.

Atta Halilintar dan putri kandung diva kondang Krisdayanti itu memang beberapa waktu lalu menghabiskan bulan madu mereka di Bali.

Sedang menikmati bulan madu di Bali, perjalanan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kerap mendapat hujatan.

Atta Halilintar merasa geram ketika Aurel Hermansyah kerap mendapat hujatan ketika pamer suatu barang.

Dirinya malah sebut artis lain yang memamerkan hal yang sama tapi tidak mendapatkan hujatan.

Atta Halilintar dan istri saat akan berangkat berbulan madu (Instagram @attahalilintar)

Hal ini diungkapkan Atta Halilintar melalui Instagram @attahalilintar yang diunggah pada Kamis, (15/4/2021).

"WHY ALWAYS ME!!? Pamer!? nyenggol istri saya?! 100 Video perjalanan cintaku menuju Halal menuju hubungan yang di redhoi Allah. di saat banyak pasangan berpisah. banyak yang menunda2 pernikahan. yang dibahas 1 Video naik jet untuk honeymoon bahagiain istri," kata Atta Halilintar.

Atta Halilintar merasa geram ketika sering dihujat ketika dirinya memamerkan barang-barang mewah, namun kebersamaan dengan istri tidak pernah dibahas.

"1000 Video naik bajai, naik angkot, naik sampan, perjalan hidup, Bikin FILM, Bikin MUSIC, Bikin BUKU, Bikin Usaha, BUKA Lapangan Kerja yang banyak, perjuangan hidup, motivasi hidup, peduli sesama, Perjuangan hidup HALAL yang di redhoi Allah, vlog sahur buka taraweh ibadah sama istri. Dibahas kah?!! yang sering dibahas beberapa video naik lamborghini ferrari," ujar Atta Halilintar.

Atta Halilintar merasa heran ketika ada orang yang tiba-tiba mencampuri urusan orang tanpa melihat cerita sebenarnya.

"Jutaan Orang make Tas Hermes. ribuan artis pake tas ini kenapa istri saya yang dibilang pamer?!!!... *gmn kalau saya ceritain naik jet ga bayar di tawarkan atau di endorse??

*gmn kalau saya ceritakan ga semua mobil yang saya pakai harus beli. (pernah tau endorse ? atau orang minjamkan? atau dealing brand?)

*gmn kalau hermes itu hadiah tanda kasih sayang dri keluarganya? dari ibu kandungnya? dari suaminya? = gaboleh dipake? hermes hadiah dari suami buat nyenengin istri gaboleh? sungguh komedi orang yang mencampuri hidup orang tanpa tau ceritanya," tutur Atta Halilintar.

Merasa kerap mendapat hujatan, Atta Halilintar mengatakan sebuah konten tidak semua bagus dan sesuai dengan harapan netizen.

Instagram/attahalilintar, Unggahan Atta Halilintar

"Bagus buruknya sebuah konten bukan kamu hakimnya.

Bukan berarti karna jago berbicara jago podcast itu semuanya positif dan konten lain itu tidak baik. Ibadah kita pun hanya Allah yang tau kita ikhlas apa tidak.

Tinggal kita yang memilih.. 'Kadang lebih nyaman konten bahas hidup sendiri dripada bahas hidup orang lain'," ungkap Atta Halilintar.

Sebelum menikah dengan Aurel Hermansyah, Atta Halilintar sudah mengatakan jika hal ini akan terjadi setelah mereka menikah.

"Dari awal sudah bilang sama istriku sebelum menikah. sayang hidup ku dari kecil penuh cobaan. waktu susah direndahkan dicaci maki waktu diberikan rezeki dicari-cari masalah. Dan aku bukan tipikal orang yang membalas. Nabi ku mengajarkan balas dengan senyum balas dengan kebaikan. kecuali sudah ngelunjak. Untuk jadi istriku butuh mental kuat karna banyak orang mencari kesalahan atau mengusik walau kita tak usik," ungkap Atta Halilintar.

Atta Halilintar sampai rela menulis caption seperti ini karena geram dengan perlakuan netizen kepada istrinya.

"Jarang mau nulis gini tapi kalau udah jadi suami dan calon ayah beda aja hawanya," ucap Atta Halilintar.

Kini dirinya hanya ingin fokus kepada istrinya dan kebahagiaan Aurel Hermansyah tanpa memperdulikan perkataan orang lain.

"Yang Penting sekarsng fokus hidup bahagia sama istri. kerja yang halal hidup yang halal makan makanan Halal dan Semoga segera punya Baby," pungkas Atta Halilintar.

Potret Aurel dan Atta Halilintar - Setelah melangsungkan pernikahan, keluarga Atta Aurel hingga Krisdayanti kuasai beranda atau For you Page (FyP) aplikasi TikTok. (TIKTOK ATTA HALILINTAR)

Namun ada hal yang mengejutkan dan bikin penasaran.

(*/Tribunmedan.id)

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Video Naik Jet Bareng Aurel Hermansyah Saat Honey Moon Dinyinyir Atta Halilintar Naik Pitam