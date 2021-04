Lihat Ibu Angkatnya Bahagia, Desiree Tarigan Abadikan Momen Ribu Menari Diiringi Lagu Biring Manggis

TRIBUN-MEDAN.com - Prahara rumah tangga Desiree Tarigan bersama Hotma Sitompoel kini turut melibatkan Muliana Tarigan.

Ibu angkat Desiree Tarigan itu kini meminta agar Hotma jangan mengganggu putrinya lagi.

Tak hanya itu Muliana juga meminta dengan tegas agar menantunya itu mengembalikan tanah miliknya.

Potret Desire Tarigan dan keluarga (Instagram)

Bahkan sebelumnya ibu dan anak ini juga telah melaporkan pengacara kondang itu ke polisi.

Baru-baru ini Desiree menyemangati ibunya.

Baca juga: Atta Halilintar Ingin Jadikan Aurel Pabrik Anak, Ashanty Angkat Suara Tanggapi Keinginan Mantunya

Baca juga: MENGEJUTKAN Arya Saloka Unfollow Amanda Manopo, Akting Sejoli Mesra, Apakah Putri Anne Cemburu ?

Baca juga: FAKTA Kabar Ratu Entok Ditangkap Polisi karena Ucapan di Medsos yang Hina Profesi Perawat

Pemilik Mamitoko itu meminta agar ibunya bahagia.

Dalam video yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya, tampak Muliana Tarigan yang akrab disapa Ribu itu tengah menari bersama beberapa orang lainnya.

Diringi lagu Karo, Biring Manggis Ribu tampak menari menggunakan baju berwarna coklat

"Selamat pagi...

Semangat ya Ribu... we will get through this... Coz we have Amazing GOD... be happy bersama keluarga Kalimbubu (Hula2) Bangun .... Biring Manggis..." tulis Desiree, Selasa (20/4/2021).