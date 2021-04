Nathalie Holscher Menangis Membayangkan Hal Buruk Terjadi di Rumah Tangganya: Berat, Berat Banget

TRIBUNSUMSEL.COM - Aksi Nathalie menghapus foto Sule dianggap drama belaka.

Seperti diketahui, baru-baru ini Nathalie Holscher menghapus foto-foto mesranya dengan Sule.

Ya, keduanya dikabarkan cekcok dan bertengkar dengan Sule hingga membuatnya menangis pilu.

Sebelumnya, Nathalie Holscher mengunggah foto sedang menangis.

Dalam captionnya, Nathalie Holscher menguatkan diri sendiri dan menyebut bahwa semuanya sudah berakhir.

Diduga, psotingan Nathalie Holscher ini ditujukan untuk sang suami, Sule.

Karena dalam laman Instagramnya, Nathalie Holscher menghapus semua foto-foto mesranya bareng Sule.

Hal tersebut pun makin menguatkan isu keretakan rumah tangga Nathalie Holscher dan Sule.

"Kuat, enough is enough, Im done (cukup sudah cukup, aku selesai)," tulis Nathalie Holscher sambil menangis, dilansir TribunnewsBogor.com dari Instagram Story @.nathalie_holscher.

Tak hanya itu, Nathalie Holscher kembali lontarkan curhatan pilu.