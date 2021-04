Postingan Nathalie Holscher Bikin Netizen Salah Sangka, Muncul Gosip Rumahtangganya Bermasalah

Postingan Terbaru Nathalie Holscher Bikin Netizen Salah Sangka, Muncul Gosip Rumahtangannya Sedang Ada Masalah

TRIBUN-MEDAN.com- Belum lama ini Nathalie Holscher, istri komedian Sule, mengunggah wajah sedih.

Ia seperti baru saja menangis.

"Enough is enough, i'm done ! (Cukup sudah cukup, saya selesai)," tulis Nathalie sebagai keterangan.

Instagram Story Nathalie Holscher (Instagram)

Tak lama kemudian, Nathalie menghapus foto kebersamaannya dengan sang suami. Hanya menyisakan foto bersama si bungsu Ferdinan Andriansyah.

Gara-gara postingan tersebut, muncul gosip yang menyebut rumahtangganya dengan Sule sedang ada masalah.

Baca juga: Detik-detik Angin Puting Beliung dan Hujan Es Ambrukkan Rumah dan Bikin Warga Laguboti Trauma

Belakangan diketahui Nathalie Holscher melakukan sesi rekaman lagu dari postingan foto terbaru di instagramnya.

"Ya allahh!" tulis Nathalie sebagai keterangan, Selasa (20/4/2021).

Karena unggahan itu, netizen menduga kalau apa yang dilakukan istri Sule, sekadar setingan agar lagu yang di garap Nathalie bisa jadi perhatian.

"Pada kepancing, itu cuma set untuk ngeluarin album baru," tulis satu di antara netizen.