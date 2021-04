Harga Sawit di Sumut Meroket, Tertinggi Selama Empat Tahun Terakhir

TRIBUN-MEDAN.com - Dinas Perkebunan Sumut merilis harga tandan buah segar (TBS) pekan ini.

Adapun harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit umur 10 sampai 20 tahun periode 21 hingga 27 April di Sumatra Utara (Sumut) kembali menguat menjadi Rp2.416 per kg pekan ini dibanding pekan lalu seharga Rp 2337.

"Berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS produksi petani Provinsi Sumatra Utara, diperoleh harga TBS kelompok umur 10 sampai 20 tahun senilai Rp2.416 minggu ini," ungkap Ketua Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Sumut Ponten Naibaho dalam keterangan resmi, Rabu, (21/4/2021).

Dikatakan Ponten, harga TBS pekan ini menjadi paling tinggi dibanding dalam waktu empat tahun belakangan.

Harga TBS Sumut pada pekan ketiga April 2017 hanya sebesar Rp1,738 per kg. Artinya, dalam waktu empat tahun harga TBS menguat Rp 678 per kg atau menguat 39 persen.

Dibandingkan dengan pekan sebelumnya, Harga TBS ini menguat Rp 39 per kg. Harga TBS Sumut periode 14 hingga 20 April 2021 adalah Rp2.377 per kg.

Adapun, penetapan harga ini didasari oleh harga kelapa sawit yang diperoleh dari Pusat Pemasaran kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara, Gapki, dan harga pasar.

Secara rinci, harga TBS periode 21 hingga 27 April 2021 untuk TBS umur tiga tahun dijual dengan harga Rp1.876 per kg, umur empat tahun Rp2.052 per kg, umur lima tahun Rp2.169 per kg, umur enam tahun Rp2.230 per kg, umur tujuh tahun Rp2.252 per kg, umur delapan tahun Rp2.311 per kg, umur 9 tahun Rp2.355 per kg.

Selanjutnya, harga TBS berumur 10 hingga 20 tahun dijual seharga Rp2.416 per kg, umur 21 tahun Rp2.411 per kg, umur 22 tahun Rp2.378 per kg, umur 23 tahun Rp2.354 per kg, umur 24 tahun Rp2.273 per kg, dan umur 25 tahun Rp2.201 per kg.

Sementara itu, Dinas Perkebunan Sumatra Utara menetapkan harga Crude Palm Oil (CPO) pekan ini dibandrol seharga Rp10.591 per kg, menguat Rp295 dibandingkan pekan lalu.

Harga kernel lokal melemah menjadi Rp7.181 per kg dibandingkan pekan sebelumnya seharga Rp7.602 per kg.

