Ibu Desiree Tarigan Minta Tanahnya Dikembalikan, Hotman Paris Tantang Hotma Sitompoel Lakukan Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah video ibu dari Desiree Tarigan meminta Hotma Sitompoel mengembalikan tanah miliknya, kuasa hukum Hotma langsung memberikan tanggapan.

Pihak Hotma Sitompoel menduga bahwa ada orang dibalik pembuatan video Muliana Tarigan tersebut.

Tak Gentar Lawan Hotma Sitompul dan Pengacaranya, Hotman Paris Santai di Kasur (kolase Instagram dan Youtube)

Kuasa Hukum Desiree Tarigan, Hotman Paris langsung memberikan tanggapan terkait tuduhan tersebut.

Ia mengatakan dari video yang beradar, cara bicara Muliana Tarigan atau Ribu sangat normal.

Dikatakannya, ia baru mengetahui video tersebut sesudah diunggah di akun Instagram Bams, putra Desiree.

"Lihat dari cara bicara ibunya, sangat normal kan? Saya sangat terkejut dengan kata-kata (Muliana) sorry to say. Oh itu menandakan dia normal sebagai manusia seperti kita," katanya dikutip tribun-medan.com melalui KH Infotainment, Kamis (22/4/2021).

Hotman Paris, Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan (Kolase foto instagram.com/@hotmanparisofficial & @Mamitoko)

Hotman Paris pun menantang Hotma untuk menyatakan hak milik atas tanah yang sedang diperebutkan.

"Sekarang gini deh, berani gak dia menyangkal bahwa tanah itu bukan tanah Ribu? Itu dulu," katanya.

Ia mengatakan tanah tersebut masuk dalam sertifikat tanah atas nama Ribu.

"Itulah yang membuat dia sangat khawatir. Karena kalau kasusnya berlanjut terus, artinya apa? Itu yang dilaporkan ke kepolisian, itu bisa serius," katanya.