Terkendala Transportasi, Ekspor Kopi Melalui Pelabuhan Belawan Turun hingga 11 Persen

TRIBUN-MEDAN.com - Selama pandemi, realisasi ekspor kopi melalui Belawan hingga Februari 2021 mencapai 9520 ton atau menurun 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 10.740 ton.

Bila dilihat dari nilai ekspornya, hingga Februari 2021 nilai ekspor kopi Sumut sebesar US$ 40,19 juta atau menurun 26 persen secara year on year sebesar US$ 54,66 juta.

Secara rinci, volume ekspor kopi Arabica Sumut melalui Belawan per Februari 2021 adalah 8.820 ton dengan nilai ekspor sebesar US$ 36,02 juta.

Jenis kopi ini memberi andil sebesar 92 persen terhadap ekspor kopi Sumut.

Sementara, ekspor kopi robusta sebesar 466,80 ton dengan nilai ekspor sebesar US$518.151. Ekspor jenis kopi lain-lain, sebesar 233,23 ton dengan nilai ekspor sebesar US$ 3,66 juta.

Penurunan volume dan nilai ekspor ini terjadi karena jumlah unit kapal induk pengangkut container untuk ekspor komoditas di Port Klang Singapura berkurang.

Akibatnya, terjadi penundaan pengiriman kopi ke negara tujuan ekspor.

Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumatra Utara (Sumut) Saidul Alam mengungkapkan bahwa faktor penundaan barang akibat adanya pengurangan transportasi ekspor.

“Jadi sebenarnya yang terjadi adalah penundaan pengiriman barang-barang untuk diekspor akibat berkurangnya unit transportasi pengangkut ekspor secara internasional,” ungkap Saidul, Jumat (23/4/2021).

Menurutnya, penundaan pengiriman ekspor tidak hanya terjadi pada kopi melainkan pada komoditas-komoditas lain ikut terjadi.

“Secara angka terlihat berkurangnya volume ekspor kopi, padahal ini juga terjadi secara umum terhadap semua produk ekspor," kata Saidul.

Saidul menambahkan, bila dilihat dari sisi permintaan, permintaan pengiriman kopi dari negara tujuan ekspor utama masih terpantau normal.

