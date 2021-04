UPDATE Jadwal Liga Italia, 6 Laga Terakhir Inter Milan Menuju Gelar Scudetto

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia pekan ini akan menyajikan laga Inter Milan vs Verona, Sabtu (24/4/2021) malam waktu setempat atau Minggu dini hari.

Inter Milan hanya membutuhkan sembilan poin saja untuk bisa menyegel gelar Scudetto Serie A.

Jadwal Liga Italia memuat enam pekan pertandingan lagi dan Inter Milan berada dalam posisi sangat enak untuk memastikan gelar juara kompetisi.

Inter Milan memiliki syarat yang di atas kertas terlihat mudah untuk memastikan gelar juara Liga Italia 2020-2021.

La Beneamata, julukan Inter Milan, hanya perlu raihan delapan poin ekstra dalam partai yang tersisa dalam jadwal Liga Italia.

Dalam jadwal Liga Italia tersisa, Inter Milan dihadapkan dengan enam laga kontra Hellas Verona, Crotone , Sampdoria, AS Roma , Juventus , dan terakhir Udinese.

Sekilas, jadwal tersebut terlihat menantang karena Inter Milan masih harus beradu otot dengan klub kelas kakap macam AS Roma dan Juventus.

Akan tetapi, pasangan il grande partita (laga besar) tersebut diperkirakan kurang makna mengingat Inter Milan boleh jadi sudah bisa jadi gelar juara pada pekan sebelumnya.

Dengan bantuan hasil yang diperoleh para rival terdekat, Inter Milan paling cepat bisa memastikan gelar scudetto , sebutan untuk gelar juara Liga Italia, pada pekan ke-34 kontra Crotone.

Posisi Inter menuju gelar juara akan sangat bagus danai mereka bisa mengalahkan Hellas Verona akhir pekan ini, sementara di arena lain para kompetitor seperti AC Milan (vs Lazio), Atalanta (vs Bologna), dan Juventus (vs Fiorentina) sama-sama gagal menang.

