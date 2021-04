SAKSIKAN Jadwal Siaran Langsung Real Madrid Vs Chelsea Malam Ini, The Blues Sudah Miliki Jimat

TRIBUN-MEDAN.com - Siaran Langsung Liga Champions antara Real Madrid vs Chelsea tayang via Live Streaming TV Online SCTV tapi bisa diakses di link streaming di artikel ini mulai pukul 02.00 WIB.

Real Madrid akan bertanding melawan Chelsea di leg pertama semifinal Liga Champions 2020-2021 pada Selasa (27/4/2021) waktu setempat atau Rabu.

Link Live Streaming Real Madrid vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung via TV Online Vidio.com.

Chelsea memiliki jimat kala menghadapi Real Madrid pada babak semifinal Liga Champions dalam diri Thomas Tuchel.

Chelsea bakal menghadapi Real Madrid dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions 2020-2021.

Pada pertemuan pertama, Real Madrid bakal bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Chelsea di Stadion Alfredo Di Stefano, Selasa (27/4/2021) atau Rabu pukul 02.00 WIB.

Madrid bakal menjadi ujian terbesar bagi Chelsea di ajang Liga Champions musim ini.

The Blues sendiri berhasil melaju ke semifinal setelah menyingkirkan rival sekota Madrid, Atletico Madrid, dan wakil Portugal, FC Porto.

Pencapaian mereka tergolong mentereng lantaran Cesar Azpilicueta cs hanya kebobolan satu gol dalam empat laga sistem gugur di Liga Champions.

Sementara itu, El Real harus bersusah payah demi mengamankan tiket di babak empat besar.

