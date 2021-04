Pelayanan Rapid Antigen di Kualanamu Ditutup Sementara, Dialihkan Pada Area Drive Thru

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Pelayanan rapid test antigen yang berada di Lantai M Bandara Kualanamu, Kabupaten Deliserdang dihentikan sementara.

Penghentian ini pascadigerebek Ditreskrimsus Polda Sumut atas dugaan penggunaan alat rapid antigen bekas, pelayanan akan dialihkan pada area drive thru.

"Untuk sementara pelayanan rapid test antigen masih ada satu lagi yaitu berada di area drive thru. Jadi kita sudah sampaikan, bagi penumpang yang belum rapid antigen bisa melakukannya di drive thru," ujar Plt Executive General Manager (EGM) of Kantor Cabang Bandar Udara International Kualanamu Agoes Soepriyanto, Rabu (28/4/2021).

Lanjut Agioes, ia sepakat dengan Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika, Adil Fadhilah Bulqini, untuk mendukung penegak hukum atas tindakan oknum petugas kesehatan.

"Kami sepakat tidak ada yang mau Bandara Kualanamu tercemar. Kami mendukung penuh tindakan hukum yang dilakukan kepolisian," ujar Agoes.

Sementara itu, menurut Adil Fadhilah, selama 10 hari data terakhir, data yang diterima, sebanyak 692 pasien yang melakukan rapid antigen di Bandara Kualanamu.

"Yang kami dapatkan sebesar 692 pasien yang di Kualanamu. Apakah penutupan Kimia Farma yang berada di Medan Kartini ada kaitan dengan ini, kami jawab iya. Karena memang dalam penyidikan kemaren yang dilakukan sampai melibatkan lab Kimia Farma Medan Kartini, pada dasarnya operasional di Kualanamu ini dibawah koordinasi lab Kimia Farma Medan Kartini," ujar Adil.

"Bandara yang kami handle ada lima, Bandara Soeta, Bandara Kualanamu, Bandara di Padang Minangkabau, Bandara Depati Amir, dan Bandara Tanjung Pandan," tutupnya.

(CR23/tribun-medan.com/tribunmedan.id)