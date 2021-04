Tidak Perlu Menunggu Sehabis Lebaran, Ustaz Abdul Somad Lepas Duda, Beruntung Dapat Gadis 19 Tahun

TRIBUN-MEDAN.COM - Ustaz Abdul Somad sudah resmi menikah dengan gadis berusia 19 tahun bernama Fatimah Az Zahra. Padahal sebelumnya tersiar kabar mereka bakal menikah sehabis Lebaran.

Ustaz Abdul Somad menuliskan unggahan status di Instagram.

Dalam unggahan itu ia tampak menggandeng Fatimah Az Zahra Salim Barabud, istrinya.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Sah Menjadi Suami Gadis Tahun, Istri Barunya Bernama Fatimah Az Zahra, Cepat Ya

Baca juga: Kondisi India Mencekam, Mayat Bergelimpangan Depan Mata, Orang-orang Kaya Kabur Naik Jet Pribadi

Baca juga: Jalan Protokol di Tanjungbalai Banjir Setengah Meter, Warga Minta Pemerintah Segera Keruk Sungai

"When the Prophet (?) congratulated a man on his marriage, he said: May Allah bless for you, and may He bless on you, and combine both of you in good (works)," tulis Ustaz Abdul Somad melalui unggahan itu.

Pernikahan ini cukup membuat kaget banyak orang karena Ustaz Abdul Somad tidak menunggu lama.

Ustaz Abdul Somad menikahi Fatihan Az Zahra pada 16 Ramadan 1442 Hijriah yang sekaligus bertepatan dengan 28 April 2021 pada pukul 16.30 WIB.

Kabar mantan istri Ustaz Abdul Somad

Mellya Juniarti tak berkomentar banyak, setidaknya itu yang terlihat di akun Instagram-nya.

Meski begitu, Mellya Juniarti tiba-tiba menulis satu kata penuh makna lewat InstaStory-nya.