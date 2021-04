UPDATE Siaran Liga Inggris Pekan Ini, Man United Vs Liverpool, Solskjaer Orang yang Tepat untuk MU

Hasil Liverpool vs Manchester United berakhir imbang 0-0 pada lanjutan Liga Inggris, Minggu (17/1/2021)

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran Liga Inggris Premier League pekan ke-34 yang tersaji duel big match antara Manchester United vs Liverpool.

Sementara itu laga Liga Inggris lainnya ada Crystal Palace vs Manchester City dan Chelsea vs Fulham yang bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Duel big match antara Manchester United vs Liverpool dipastikan tayang via Live Streaming Mola TV sesuai Jadwal Liga inggris di artikel ini.

Jadwal Liga Inggris pekan 34 akan dimulai Sabtu (1/5/2021), ada laga Crystal Palace vs Manchester City dan Chelsea vs Fulham.

Laga Manchester United vs Liverpool pekan 34 Liga Inggris akan berlangsung di Old Trafford Stadium, Minggu (2/5/2021) malam.

Sebelum duel, Bruno Fernandes mengatakan bahwa Ole Gunnar Solskjaer adalah orang yang tepat untuk membuat Manchester United menjadi lebih baik.

Manchester United masih berusaha untuk mengakhiri puasa gelar Liga Inggris.

Kali terakhir Manchester United juara Liga Inggris adalah pada musim 2012-2013 di bawah asuhan Sir Alex Ferguson.

Semenjak itu, David Moyes, Louis van Gaal, dan Jose Mourinho telah mencoba dan gagal membawa trofi kembali ke Manchester United.

Prediksi Man United vs Liverpool Piala FA, Minggu (24/1/2021) (Twitter Manchester United)

Prestasi terbaik Manchester United adalah finis di posisi kedua Premier League di bawah asuhan Mourinho pada musim 2017-2018.