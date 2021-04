Ustaz Abdul Somad Sah Menjadi Suami Gadis Tahun, Istri Barunya Bernama Fatimah Az Zahra, Cepat Ya

TRIBUN-MEDAN.COM - Ustaz Abdul Somad dikabarkan telah resmi menikah dengan Fatimah Az Zahra yang masih 19 tahun.

Kabar bahagia ini menganulir kabar sebelumnya yang menyebut rencana pernikahan itu akan dilangsungkan setelah Lebaran pada Mei nanti.

Hal itu terlihat dari unggahan di Instagram resmi Ustaz Abdul Somad.

Dalam unggahan itu terlihat Ustaz Abdul Somad menggandeng sang istri, Fatimah Az Zahra Salim Barabud.

"When the Prophet (?) congratulated a man on his marriage, he said: May Allah bless for you, and may He bless on you, and combine both of you in good (works)," tulis Ustaz Abdul Somad melalui unggahan itu.

Sebelumnya Ustaz Abdul Somad dikabarkan akan menikah setelah Lebaran pada Mei 2021 nanti.

Tapi tak mau menunggu lama, Ustaz Abdul Somad akhirnya menikahi Fatihan Az Zahra pada 16 Ramadan 1442 Hijriah yang sekaligus bertepatan dengan 28 April 2021 pada pukul 16.30 WIB.

Kabar mantan istri Ustaz Abdul Somad

Mellya Juniarti tak berkomentar banyak, setidaknya itu yang terlihat di akun Instagram-nya.