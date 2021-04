Alasan Mulia di Balik Dimajukannya Waktu Pernikahan Ustaz Abdul Somad dengan Fatimah, Ini Maharnya

Sari Berita

Ustaz Abdul Somad resmi menikah dengan wanita bernama Fatimah Az Zahra Salim Barabud.

Ustaz Abdul Somad nampak mengenakan pakaian panjang berwarna krem. Sedangkan gadis 19 tahun itu memakai baju pengantin yang sangat sederhana.

Akad nikah sedianya digelar 17 Mei 2021 mendatang, namun waktunya dimajukan karena ada ikhtiar mulia mencegah kerumunan massa di tengah pandemi.

TRIBUN-MEDAN.com - Pendakwah kondang Ustaz Abdul Somad resmi menikah dengan wanita bernama Fatimah Az Zahra Salim Barabud.

Pendakwah kondang itu menikahi seorang penghafal Al Quran tersebut di Jombang, Jawa Timur, Rabu (18/4/2021).

Informasi ini disampaikan langsung oleh sang ustaz melalui akun Instagram @ustadzabdulsomad_official.

Pada postingan tersebut, terlihat Fatimah Az Zahra sudah menggandeng tangan suaminya.

Ustaz Abdul Somad nampak mengenakan pakaian panjang berwarna krem.

Sedangkan gadis 19 tahun itu memakai baju pengantin yang sangat sederhana.

"When the Prophet congratulated a man on his marriage, he said: May Allah bless for you, and may He bless on you, and combine both of you in good (works).

Dari Abu Hurairah ra, ketika Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang menikah, beliau mengucapkan:

"Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, semoga Allah memberkahimu dan Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan". (HR. Abu Daud).

Pernikahan UAS pada 16 Ramadan 1442H bertepatan dengan 28 April 2021 pukul 16.30 Wib," tulis akun @ustadzabdulsomad_official.