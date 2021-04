Dua Minggu Harga Cabai Semakin Merosot dan Pembeli Sepi, Ini Penjelasan Pedagang

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Semakin hari beberapa harga bahan pangan mengalami penurunan harga seperti harga cabai.

Susi, pedagang distributor cabai di Pasar Induk Lau Cih, Medan Tuntungan, mengungkapkan harga beberapa cabai dalam dua minggu belakangan semakin anjlok.

"Harga cabai lagi anjlok-anjlok ya sebagian pada turun kali, kayak cabai merah cuma Rp 15 ribu per kilogram, cabai rawit Rp 18 ribu per kilogram. Belum lagi cabai caplak hanya Rp 35 ribu per kilogram padahal sempat Rp 65 ribu per kilogram nya," kata Susi, Kamis (29/4/2021).

Ia juga menuturkan daya beli masyarakat tidak ada bertambah melainkan selalu sepi. Bahkan karena sepi, dia mengaku barang dagangannya banyak terbuang sebab tidak lama atau mudah busuk.

"Kita juga sering jual modal asal laku di tengah keadaan ini, daripada ntar busuk tidak bisa jual lagi," tambahnya.

Selain itu, diperoleh informasi harga bawang merah berkisar Rp 26 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp 25 ribu per kilogram.

Harga ini masih standar tapi Susi mengungkapkan produksi bawang akan bermasalah berhubung di Jawa kebanjiran dan para petani gagal panen.

Selanjutnya, Septa sesama pedagang distributor di pasar ini menuturkan harga tomat dan kentang sedang melambung naik.

"Harga tomat lagi naik kali, biasanya Rp 3-4 ribu perkilogram kalau ambil perkeranjang dan sekarang sudah Rp 8 ribu. Sama seperti kentang Rp 9 ribu per kilogram," ujar Septa.

Septa menambahkan bahwa ia juga merasakan daya beli masyarakat terus menurun bahkan dirinya sering ketiduran di kios.

Saat dipantau www.tribunmedan.com, pengunjung di Pasar Induk ini terasa sepi, hal ini terlihat tidak adanya transaksi antara pedagang dan pembeli, sebagian pedagang ada yang tidur, bercerita dengan sesama pedagang bahkan ada santai memainkan handphone.

