Kenikmatan Nasi Beserak dan Promo Ramadhan Journey di Swiss Belinn Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menu berbuka puasa bernama Nasi Beserak menjadi pilihan menu untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan.

Untuk menikmatinya, menu ini dapat ditemukan di Hotel Swiss Belinn Medan.

GM Swiss Belinn Medan Fanny Tulandi mengatakan menu Nasi Beserak ini merupakan satu diantara kuliner yang tidak kalah menariknya untuk dinikmati bersama dan menjadi menu favorit di hotel ini.

Berhidangkan nasi liwet dan variasi menu didalamnya mampu memanjakan lidah pengunjung.

"Paket buka puasa ini bernama Ramadhan Journey dengan mendapatkan set menu dan free flow takjil, harganya terjangkau apalagi untuk pengunjung yang menginap di hotel akan mendapatkan harga spesial Rp 435 ribu sudah mendapat menu sahur dan free flow takjil," ujar GM Swiss Belinn Medan Fanny Tulandi, Kamis (29/4/2021).

Ia juga mengatakan paket menu puasa Nasi Beserak ini dibandrol mulai harga Rp 65 ribu per orang, Rp 150 ribu untuk 2 orang dan Rp 250 ribu untuk 4 orang dan terbuka untuk umum. Tak hanya itu, pengunjung yang tidak sempat untuk datang langsung ke hotel juga melalui delivery atau take away.

Selain menu Ramadhan Journey ini menjadi idaman para pengunjung, Swiss Belinn juga memiliki menu chinese food, western food. Namun pada bulan Ramadhan, Nasi Beserak menjadi kuliner untuk memperkenalkan Indonesian food.

Sehingga kuliner dari Hotel Swiss Belinn di daerah central kuliner, Selat Panjang Kota Medan ini tidak kalah bersaing di tempat kuliner.

Fanny juga menjelaskan varian menu yang ditawarkan oleh Ramadhan Journey terdapat empat pilihan macam menu yang dapat dilihat di media sosial Swiss Belinn.

Adapun pilihan menu keempat yang disajikan ke Tribun Medan yaitu berisikan nasi liwet, ikan bakar, ayam lengkuas, tumis bunga kol, sambal keripik kentang, telur pindang, kerupuk, sambal, acar dan aneka lalapan dalam sebuah wadah lebar dan termasuk takjil buffet.

"Untuk mengetahui respon dari pengunjung, Swiss Belinn juga memiliki guest comment untuk melihat respons langsung dari penikmatnya. Sehingga, melalui itu pula dapat memberikan perencanaan bagi orang yang ingin berkunjung untuk berbuka puasa," katanya.

Tidak hanya menghadirkan cita rasa yang nikmat, menu Nasi Beserak Ramadhan Journey ini yaitu agar memberikan kesan kepada penikmatnya dapat tetap makan bersama meskipun dimasa pandemi. Tentunya, Swiss Belinn sangat menjaga protokol kesehatan sehingga tidak diragukan kebersihannya.

Fanny Tulandi mengatakan sejauh ini orang yang datang untuk menikmati Nasi Beserak memberikan kesan baik karena cita rasanya yang beserak dilidah pengunjung.

Oleh sebab itu, untuk kamu yang penasaran dan ingin menikmatinya langsung saja kunjungi Swiss Belinn di jalan Surabaya no 88, Kota Medan atau hubungi 0851 5966 5531.

(cr9/Tribun-Medan.com)