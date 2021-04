SOSOK Adam Rosyadi, Pria Yang Sering Pamer Kemesraan dengan Agnez Mo,Ternyata bukan Pria Sembarangan

TRIBUN-MEDAN.com- Agnez Mo kini dikabarkan tengah menjalani hubungan spesial dengan Adam Rosyadi.

Kabar ini mencuat setelah Instagram Adam Rosyadi kerap mengumbar kemesraan dengan Agnez Mo.

Lewat akun Instagram @adamrxsydi, Adam sering mengunggah potret bersama sang diva.

Isu pacaran pun mencuat saat Adam posting potret sedang memangku Agnes Monica.

Bahkan, Adam menuliskan soal hubungan mereka.

"Some connection is just undeniable

(Beberapa hubungan tidak dapat disangkal)."

Sebagian netizen pun mendukung apabila Adam Rosyadi dan Agnez Mo benar-benar berpacaran.

Terlihat pula, Agnez meninggalkan emoji hati pada postingan Adam.