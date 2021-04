Dimas Ramadhan Akhirnya Muncul di Andara, Nagita Slavina Kaget Lihat Perubahan Tubuh Kembaran Raffi

TRIBUN-MEDAN.com - Kembaran Raffi Ahmad, Dimas Ramadhan sudah beberapa lama tak terlihat di Andara.

Dari pengakuan Dimas, ia sedang liburan.

Namun lamanya Dimas Ramadhan menghilang memunculkan tanda tanya.

Banyak yang bertanya-tanya kemana perginya kembaran Raffi Ahmad ini.

Apalagi sudah separuh ramadhan berlalu namun Dimas Ramadhan tak juga muncul batang hidungnya.

Setelah memunculkan banyak tanda tanya akan keberadaannya, Dimas Ramadhan akhirnya datang ke Andara.

Dimas Ramadhan tiba-tiba muncul di kediaman Raffi Ahmad dan menemui Nagita Slavina.

"Dicari Mbak Gigi loe," ujar seorang karyawan RANS dikutip dari YouTube RANS Entertainment, Kamis (29/04/2021).

Dimas yang berjalan ke pintu merasa deg-degan karena sudah beberapa lama tak mengunjungi rumah tersebut.

Dimas Ahmad kembali pulang ke rumah Raffi Ahmad di Andara. (YouTube RANS Entertainment)

"Oh Mbak Gigi masih inget? Oh my God.