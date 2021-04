Resmi Bercerai degan Aura Kasih, Lama tak Bertemu Anak, Eryck Amaral: Aku akan Selalu Mencintaimu

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Aura Kasih resmi bercerai dengan Eryck Amaral, Rabu (28/4/2021).

Pasangan ini bercerai setelah memasuki usia tiga tahun pernikahan.

Dari persidangan itu pun diputuskan bahwa hak asuh anak juga jatuh ke tangan Aura kasih.

Aura Kasih Ingatkan soal Kebersihan dan Pentingnya Jaga Kesehatan di Tengah Merebaknya Virus Corona (Instagram/@aurakasih)

Aura Kasih mengatakan ia tak menuntut nafkah untuk putrinya, Arabella.

"Aku yang penting selesai aja. Rezeki itu di tangan Allah, maksudnya semuanya sudah ada bagiannya jadi enggak perlu khawatir lah," katanya.

Aura Kasih pun mengatakan ia tak akan melarang jika Eryck ingin bertemu dengan anaknya.

"Bagaimanapun kan ada dia di dalam Bella. Secara agamapun kan kita enggak boleh putuskan silaturahmi," katanya

Foto pernikahan Aura Kasih dengan pria asal Brazil bernama Eryck Clecyus Alved Amaral. (Instagram @eryckama_ral)

Setelah resmi bercerai, Eryck Amaral pun mengunggah tangkapan saat dia melakukan panggilan video dengan putrinya.

Dalam unggahan itu ia membubuhkan tulisan

"DAD love u and cant ever forget u, everyone have their journey me and mom couldn't stay together nothing wrong with it, we just choose different path