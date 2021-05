Kejutan Kartika Putri untuk Habib Usman, Bersyukur Suaminya Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Sari Berita

TRIBUN-MEDAN.com - Habib Usman bin Yahya suami Kartika Putri akhirnya sembuh dari Covid-19. Intip suasana haru saat Habib Usman bin Yahya kembali berkumpul bersama keluarga.

Kabar bahagia datang dari artis Kartika Putri.

Setelah berjuang selama satu minggu, Habib Usman bin Yahya suami Kartika Putri akhirnya sembuh dari Covid-19.

Habib Usman bin Yahya pun bisa berkumpul lagi dengan istri dan anak-anaknya.

"Habib itu positif Covid-19 tanggal 16, terus tanggal 20 cek lagi di 3 lab.

Hasilnya 2 positif dan 1 negatif. Jadi kita ambil yang positif.

Habib Usman bin Yahya suami Kartika Putri sembuh dari Covid-19 (Instagram @kartikaputriworld)

Tapi qadarullahnya ini tanggal 22 which is itu seminggu dari Habib terpapar, alhamdulillah Habib hari ini udah dinyatain negatif," ungkap Kartika seperti dikutip TribunStyle.com dari YouTube Kartika Putri Official, Sabtu (1/5/2021).

Kartika dan anak-anak pun sempat memberikan kejutan kepada Habib.

Mereka menyiapkan sambutan sederhana saat Habib keluar dari kamar isolasi.