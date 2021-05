Pasar MMTC Dipuji Menteri Perdagangan yang Bisa Menata Lapak Berjualan Pedagang

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pasar MMTC Deliserdang turut masuk dalam agenda kunjungan kerja (kunker) Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi hari ini, Sabtu (1/5/2021) untuk meninjau langsung ketersediaan stok dan harga selama bulan Ramadan dan jelang Lebaran.

Kunjungan Mendag juga turut disambut oleh Dirut Pasar MMTC, Syarifuddin Rosa yang mendapat apresiasi dalam penataan MMTC.

Syarifuddin mengatakan bahwa Pasar Raya MMTC sudah bagaikan pasar induk lantaran hampir seluruh pasar kecil dari Belawan hingga Perbaungan turut mendapatkan barang dari pasar tersebut.

"Pasar MMTC ini seperti pasar induk. Artinya dari pusat keramaian dari jam 12 malam masuk dari provinsi Sumut, daerah gunung, ataupun Aceh masuk ke pasar ini. Kemudian jam 2-3 dini hari terjadi transaksi ke pasar kecil dari mulai Belawan sampai Perbaungan, mereka ambil barangnya itu dari sini," ungkap Syarifuddin.

"Tapi Alhamdulillah, pedagang ini tak lagi PKL tapi sudah jadi pedagang. Jadi pasar kecamatan belanja, mereka sudah bisa kirim dari WA. Jadi mereka datang itu tinggal ambil," lanjutnya.

Saat disinggung mengenai pasokan Ramadan dan jelang lebaran, Syarifuddin memastikan Pasar MMTC mampu menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok.

"Jelang lebaran ini bagus Alhamdulillah. Jadi pasokan tidak ada masalah dan normal. Dan ini sebagai pasar induk kita tidak ada melihat satu komoditi yang naik signifikan, selain itu serapan kita juga sudah cukup bagus," ujarnya.

Namun begitu, Syarifuddin tak memungkiri bahwa ada penurunan transaksi selama Ramadan namun hal tersebut tak berpengaruh besar bagi beberapa jenis komoditas tertentu.

"Kalau transaksi ada penurunan sedikit tapi hampir tidak terasa. Kalau pasar kering total terasa sekali, tapi kalau sayur mayur tidak begitu berpengaruh besar karena menyangkut kebutuhan sehari-hari," kata Syarifuddin.

Selain itu, Syarifuddin juga menuturkan bahwa stok komoditi cabai lagi dalam kondisi melimpah namun masih dalam kondisi wajar.

"Supply-nya banyak seperti dari Aceh, dari gunung di Sumatera juga banyak masuk. Permintaan cabe juga ada dan dalam tingkatan wajar," ucapnya.

Adapun untuk komoditas harga cabe merah seharga Rp 20 ribu per kg, cabe rawit Rp 35 ribu per kg, cabe hijau seharga Rp 16 ribu- Rp 17 ribu per kg, bawang merah Rp 25 ribu per kg dan bawang putih Rp 24 ribu.

Kemudian untuk komoditas daging sapi pekan ini berada di harga Rp 125 ribu- Rp 130 ribu per kg dan harga daging ayam sebesar Rp 30 ribu per kg.

