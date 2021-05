Setahun Lamanya Tidak Syuting, Chelsea Islan Rutin Lakukan Meditasi, Demi Jaga Kesehatan Mental

TRIBUN-MEDAN.COM - Selain karena pandemi, aktris Chelsea Islan punya alasan lain memilih rehat dari dunia perfilman Indonesia.

“Break setahun aku harus reconnect sama diri aku. Jadi setahun ini jadi Chelsea aja, untuk mencoba trying to know myself,” kata Chelsea Islan dikutip Kompas.com dalam YouTube PUELLS ID, Selasa (4/5/2021).

Selain itu, Chelsea juga mengaku bahwa ia terlalu sibuk dengan memerankan berbagai macam karakter lain dalam film.

Potret Rob Clinton Kardinal, pacar artis cantik Chelsea Islan (kolase Tribun Style)

Padahal, dia juga membutuhkan istirahat untuk menjaga kesehatan mental.

“Selain reconnect, menurut aku juga mungkin selama ini aku terlalu sibuk dengan karakter lain. Sampai enggak ada keegoan, apa yang aku butuhkan,” ucap Chelsea.

“Sebenarnya yang aku butuhin istirahat dulu, terus yang tadi ada meditasi, lebih peduli dengan kesehatan mental kita," tambah.

Sadar tak terjun ke dunia akting selama satu tahun, Chelsea juga sedikit khawatir dengan kualitas aktingnya.

Dia tak menampik begitu merindukan aktivitas berakting.

“Mungkin aku ngerasa beberapa kali setelah satu tahun ini aku enggak syuting film sama sekali. Aku masih bisa akting dengan baik enggak sih? Sudah enggak ada practice-nya, apakah masih bisa seperti dulu,” kata Chelsea.

“Kapan ya aku balik lagi akting, berkarya. Aku pengin banget sih balik lagi kayak dulu,” tutur Chelsea.

Chelsea Islan (Instagram.com/@tccandler)

