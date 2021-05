Atika Nasution, Wakil Bupati Perempuan Termuda dan Lajang, Pertama di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com, - Namanya Atika Azmi Utammi Nasution. Dia akan dilantik sebagai Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Madina.

Sosok perempuan yang istimewa dalam penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Mandailing Natal (Madina), pada Senin (3/5) kemarin.

Lahir di Kotanopan, Madina pada, 1 Desember 1993. Atika kini genap berusia 27 tahun.

Dengan usianya yang masih muda inilah, ia kini menyandang wakil bupati perempuan termuda di Indonesia.

Tak hanya itu, Atika juga disebut sebagai sebagai wakil bupati perempuan lajang pertama di Indonesia, karena status Atika kini yang belum menikah.

”Iya benar, jadi wakil bupati perempuan termuda dan dari seluruh jabatan eksekutif bupati atau walikota perempuan yang masih lajang itu baru saya pertama, di seluruh Inodnesia” ungkap Atika kepada wartawan usai penetapan dirinya sebagai wakil bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina.

Atika terpilih bersama bupati terpilih Ja'far Sukhairi Nasution politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Madina.

Perempuan lulusan Master of Finance dari University of New South Wales Australia pada 2017 ini memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan terjun ke dunia politik dengan tujuan untuk membangun kampung halaman.

Rupanya tak disangka keinginannya itu pun dilirik tiga partai untuk mengusungnya dalam Pilkada Madina pada Desember 2020 lalu.

KPU Madina menetapkan pasangan HM Jakfar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020.