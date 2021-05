Hari Ini Disperindag Gelar Pasar Murah di Dua Titik, Jumat Akan Berlanjut Ke Marelan

TRIBUN-MEDAN.com, Medan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara menggelar pasar murah dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri di halaman kantor Gubernur Sumut, Rabu (5/5/2021).

Ketua Tim Pasar Murah dari Disperindag Sumut Sujatmiko menjelaskan kegiatan pasar murah ini akan digelar sampai esok hari.

"Pasar Murah ini dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai sore hari. Sampai saat ini antusiasme masyarakat cukup tinggi," jelasnya kepada Tribun Medan saat diwawancara di halaman Kantor Gubernur Sumut.

Dia menjelaskan perangkat daerah yang terlibat ada dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta UKM yang ada di Sumut.

Amatan Tribun Medan ada puluhan stand yang tersedia dengan beragam produk dari distributor dan UKM yang bermacam - macam. Misalnya dari PT Kurnia Sirup, Perum Bulog, PT Medan Gula Nusantara, PT Sarden, PT Musim Mas, Minyak Goreng, dan perusahaan telur.

Harga produk di Pasar Murah diungkapnya tentu berbeda dengan harga di pasaran secara umum. Sebab, patokan harga yang dibuat berdasarkan pasar di kalangan distributor.

"Jadi barang yang dijual berdasarkan harga pabrik. Misalnya harga gula hanya Rp 11.000. Untuk Bulog juga menghadirkan beberapa macam komoditi. Ada daging beku, Rp 80.000/kg, sirup itu Rp 210.000 per lusin, harga telur Rp 1.100 per butir, minyak goreng Rp 11.000 per liter," kata Sujatmiko.

Tujuan Disperindag menyelenggarakan Pasar Murah ini untuk membantu masyarakat khususnya para karyawan dan pegawai yang ada di pemerintah Sumut.

Terkhusunya dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1442 H dan meringankan beban dari karyawan dan masyarakat untuk berbelanja lebih murah di stand ini.