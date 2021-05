JADWAL Tayang Siaran AS Roma Vs Man United Liga Europa, Prediksi Line Up Edinson Cavani Absen

TRIBUN-MEDAN.com - Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Manchester United di Semifinal Leg 2 Liga Eropa, Marcus Rashford dan Bruno Fernandes dimainkan, Edinson Cavani disimpan Ole Gunnar Solskjaer.

Siaran Langsung Liga Europa antara AS Roma vs Manchester United via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com pada Kamis (6/5/2021) waktu setempat atau Jumat dini hari pukul 02.00 WIB.

AS Roma akan menjalani laga yang sulit di leg kedua Liga Eropa jelang akhir pekan ini saat menjamu raksasa Inggris Man United.

Setelah sebelumnya mereka di kalahkan Man United dengan skor cukup telak 6-2, di tambah lagi penampilan skuat Roma belakangan ini juga sangat buruk di kancah domestik Serie A Italia.

AS Roma di kalahkan Sampdoria dengan skor 2-0, akibat dari kekalahan tersebut skuat Roma belum sekali pun meraih kemenanga di lima laga terakhirnya.

Sementara MU sudah di atas angin dan selangkah lebih maju, MU di prediksi mampu meredam aroma balas dendam skuat Roma yang bakal terjadi di laga nanti, intinya MU tak ke bobolan lebih dari 3 gol sudah cukup aman.

Namun untuk sekelas MU mengingat ini merupakan laga hidup mati dan trofi Liga Eropa sudah di depan mata melihat tim-tim yang melangkah ke semi final, jelas setan merah tak akan membuang kesempatan ini untuk meraih kemenangan.

Di pertandingan leg pertama lalu MU yang menjalani laga kandang tampil bringas dengan membuat gol cepat di menit ke 9 yang di lesakan Bruno fernandes.

Di balas Roma dari titik putih dan sang algojo Pellegrini berhasil mengeksekusinya dengan baik di menit ke 15, Edin Dzeko ikut mencatatkan di papn skor di menit ke-33, skor 1-2 pun mengakhiri di babak pertama untuk kemenangan Roma.

Selanjutnya di babak kedua Roma di buat tak berkutik, babak kedua baru berjalan 3 menit Cavani langsung tancap gas dan akhasil berhasil melesakan bola kegawang Roma, skor menjadi 2-2, MU belum puasa mereka ambisi wajib menang dan Cavani kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit 64.