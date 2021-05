Genap 25 Tahun Berkarya, Fans Rindu Saksikan Konser Sheila on 7, Minta Diselenggarakan Online

TRIBUN-MEDAN.com - Tepat tanggal 6 Mei, grup band legendaris Sheila on 7 merayakan hari jadinya yang ke 25 tahun.

Pada ulang tahun perak ini, Sheila on 7 pun mengunggah cuplikan-cuplikan lagunya di akun Instagram official mereka.

Sheila On 7 formasi awal (HAI)

Lagu-lagu mulai tahun 1999 itu digabungkan menjadi sebuah video.

Cuplikan lagu tersebut diambil dari momen saat grup band ini menyelenggarakan konser.

"It's been 25 years, and still counting " tertulis dalam kolom keterangan

Unggahan ini langsung membuat fans Sheila on 7 mengungkapkan kerinduannya dapat kembali menyaksikan band ini dalam sebuah konser.

Bahkan jika konser tidak memungkinkan di masa pandemi ini, para fans meminta band legendari ini untuk memngadakan konser online.

@dewdew.13: Adain online concert dong min

@sendi507: Selamat 25thn bpk2, semoga bisa segera ngonser lg

@nurul.afriandini: Kapan lagi bisa liat konser nya yaa...long last may Fav band

