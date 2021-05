Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Bantuan, Mulai Sembako hingga Perlengkapan Mandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjelang Hari Raya Idul Fitri, BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah Sumbagut melakukan kegiatan sosial dengan memberikan bantuan kepada Panti Asuhan Yayasan Ade Irma Suryani Nasution yang beralamat di Jalan T Cik Di Tiro Medan.

Kegiatan ini dilaksanakan atas inisiatif karyawan yang melakukan employee volunteering dengan tema We Love We Care We Share, dengan menyisihkan sebagian rezeki kepada anak yatim dan piatu.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Panji Wibisana diwakili Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Annati mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepedulian karyawan instansinya kepada anak anak yatim.

"Ini inisiatif kami, karena dana yang terkumpul murni dari sumbangan karyawan dan karyawati BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah Sumbagut," jelas Annati, Kamis (6/5/2021).

Bantuan yang diberikan kepada Panti Asuhan Ade Irma Suryani Nasution berupa sembako, pakaian, perlengkapan mandi, dan bahan pokok makanan.

Iriana OKR sebagai pengurus Panti Asuhan mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Panti Asuhan ini.

"Kami atas nama Yayasan sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang diberikan oleh karyawan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumbagut, semoga amal kebaikan bapak/ibu semua dibalas oleh Allah SWT," ujar Iriana.

Iriana juga berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan terhadap anak anak yang kurang beruntung ini.

“Kami berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan lagi kepada anak-anak yang kurang beruntung ini,” tambah Iriana.

Kegiatan ini dilakukan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun dan berharap berlangsung berkesinambungan.