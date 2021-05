LIVE SCTV, Manchester United Dapat Kabar Buruk Jelang Hadapi AS Roma Leg Ke-2 Semifinal Liga Europa

Jelang hadapi AS Roma, Manchester United tampil pincang pada leg kedua Liga Europa 2020-2021

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran Liga Europa akan kembali tersaji duel sengit antara AS Roma vs Manchester United pada leg kedua.

Duel AS Roma vs Manchester United akan berlangsung di Stadion Olimpico pada Jumat (7/5/2021) dini hari pukul 02.00 WIB, live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga AS Roma vs Man United bisa disaksikan via live streaming di Vidio.com.

Manchester United dihampiri kabar kurang mengenakkan sebelum menghadapi AS Roma pada lanjutan Liga Europa.

Manchester United dijadwalkan bertandang ke markas AS Roma pada leg kedua babak semifinal Liga Europa 2020-2021.

Pada leg kedua nanti, Manchester United menjadi kubu yang lebih diunggulkan untuk lolos ke final Liga Champions.

Pasalnya, tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu telah meraih kemenangan telak 6-2 atas AS Roma pada leg pertama.

Gol kemenangan Manchester United saat itu diciptakan oleh Bruno Fernandes (9', 71'-P), Edinson Cavani (48', 64'), Paul Pogba (75'), dan Mason Greenwood (86').

Adapun gol balasan AS Roma tercipta lewat aksi Lorenzo Pellegrini (15'-P) dan Edin Dzeko (33').

aul Pogba (kiri) mencetak gol kelima Manchester United dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Europa 2020-2021 melawan AS Roma di Stadion Old Trafford, Jumat (30/4/2021) dini hari WIB. ((AFP/PAUL ELLIS))

Berkat kemenangan tersebut, satu kaki Manchester United kini berada di final Liga Europa.