SOSOK N'Golo Kante, Layak Memerankan Man of Steel, Pemain Terbaik Laga Chelsea Vs Real Madrid

N’Golo Kante pemain terbaik laga Chelsea vs Real Madrid

TRIBUN-MEDAN.com - N'Golo Kante sosok pemain yang dinobatkan sebagai Man Off The Match dua kali beruntun pada partai semifinal Chelsea vs Real Madrid.

N'Golo Kante, pemain terbaik di laga semifinal Liga Champions antara Chelsea vs Real Madrid yang mengantarkan timnya ke Final Liga Champions 2020-2021.

Tidak hanya pada leg pertama, N'Golo Kante juga meraih predikat sebagai pemain terbaik pada leg kedua yang berlangsung di Stamford Bridge, Kamis (6/5/2021) dini hari WIB.

Chelsea memenangkan laga tersebut dengan skor 2-0 berkat gol Timo Werner (28') dan Mason Mount (85').

Meski tak menghasilkan assist atau gol, Kante laya diberikan predikat tersebut karena penampilan gemilangnya dalam permainan Chelsea.

Dalam statistik Squawka, N'Golo Kante mendapat nilai 9 dari 10 angka sempurna.

Nilai itu lebih baik daripada rekan-rekannya seperti, Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, dan Edouard Mendy yang mendapat nilai 8.

Dalam pertandingan tersebut, N'Golo Kante berhasil memenangkan 100 persen duel udara, melakukan 45 sentuhan, 4 percobaan masuk ke kotak penalti Real Madrid, dan 4 Intersep.

Dia juga menciptakan 3 peluang (terbanyak), satu di antaranya tepat sasaran, namun bisa digagalkan Courtois, hingga satu blok berhasil dari percobaan pemain Real Madrid.

