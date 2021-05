Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Kembali Menggelar Pasar Murah di Kabupaten Deliserdang

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara kembali menggelar pasar murah di Kabupaten Deliserdang tepatnya Desa Kelambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Jumat (7/5/2021).

Sujatmiko selaku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara mengungkapkan bahwa tidak ada pembatasan pembelian di pasar murah yang diselenggarakan hari ini.

"Tidak ada pembatasan pembelian, silakan beli sesuai kebutuhan dan kemampuan," kata Sujatmiko.

Selanjutnya, Sujatmiko menyatakan kegiatan ini diselenggarakan hanya dalam satu hari saja dari pagi sampai sore dan merupakan kegiatan pasar murah terakhir berhubung sudah mendekati hari Idul Fitri.

Di pasar murah ini, tersedia beberapa komoditi yang ditawarkan seperti gula, beras, tepung, minyak goreng, sirup, sarden, bawang putih, dan lainnya.

Terkait hal ini, tepung terigu kencana merah dibaderol Rp 9 ribu perkilogram , minyak goreng kita Rp 13 ribu per liter, gula polos Rp 23.600 per kilogram.

Lalu, gula manis Kita Rp 12.500 per kilogram, beras danau toba 5 kilogram dibaderol Rp 62 ribu, beras andaliman Rp 65 ribu per lima kilogram.

Kemudian, beras queensativa Rp 54 ribu per lima kilogram, beras kita premium Rp 55 ribu per lima kilogram, sirup kurnia Rp 17.500 per botol, bawang putih Rp 5 ribu per serempat kilogram, king 's fisher Rp 22 ribu per paket, dan minyak goreng Rp 11 ribu per kilogram.

Untuk harga yang ditawarkan, Sujatmiko menuturkan harga distributor langsung dan tidak ada disubsidi pemerintah.