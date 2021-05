Potret Kenangan Joanna Alexandra Bersama Raditya Oloan Panggabean Sebelum Meninggal Dunia

TRIBUN-MEDAN.COM - Raditya Oloan Panggabean meninggal dunia, Kamis (6/5/2021).

Sebelumnya, kondisi suami dari aktris Joanna Alexandra itu sempat kritis setelah dinyatakan negatif covid-19.

Dikutip dari Kompas.com, Joanna Alexandra mengabarkan sang suami dirawat di ICU menggunakan ventilator.

Dengan komorbid asma, Raditya mengalami sindrom badai sitokin usai sembuh dari covid-19.

Sebelumya, kabar berpulangnya Raditya Oloan tersebut, awalnya disampaikan oleh rekan pelayanan Raditya Oloan di Gereja JKI Muda, Hysua Alamanda, melalui akun instagramnya.

"Gone too soon kak @radityaoloan, gatau mau bilang apa. Aku sedih banget, belim sempat cerita kehidupan pernikahan, sudah pergi saja kak," tulis Hysua di Instastorynya, dikutip dari akun @mandahysua, Kamis malam.

Joanna Alexandra dan Raditya Oloan Panggabean (TRIBUNNEWS.COM/REGINA KUNTHI ROSARY)

Saat dihubungi Kompas.com, Hysua membenarkan kabar tersebut.

Ia mengaku pernikahannya dulu diberkati oleh Raditya Oloan yang bertugas sebagai pendeta di Gereja tersebut.

Sebelumnya, Raditya Oloan sempat dirawat karena positif Covid-19.

Belakangan, ia telah dinyatakan negatif Covid-19 pada 30 April 2021 setelah melewati tes usap atau swab test PCR.

