JADWAL Penyisihan Grup A EURO 2021, Turki Vs Italia, Wales Vs Swiss, Live RCTI & Mola TV

Jadwal babak penyisihan Grup A EURO 2021 Turki vs Italia

1. Turki vs Italia, Rabu 12/5/2021 pukul 02.00 WIB

2. Wales vs Swiss, Rabu 12/5/2021 pukul 20.00 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal EURO 2021 pada babak penyisihan Grup A akan menyajikan duel antara Turki vs Italia dan Wales vs Swiss, Rabu (12/5/2021) via Live Streaming RCTI, Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Mola TV.

Selain Siaran Langsung RCTI, Mola TV ikut menyiarkan secara langsung pertandingan di turnamen EURO 2021 yang secara umum digelar 12 Juni sampai 12 Juli 2021.

Sebanyak 24 tim telah memastikan diri dalam daftar grup Euro 2020 yang baru akan digelar tahun 2021 ini (selanjutnya disebut Euro 2021).

Jadwal EURO 2021 dibuka dengan pertandingan babak penyisihan Grup A antara Turki vs Italia dan Wales vs Swiss via Live Streaming RCTI, Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Mola TV.

Turnamen sepakbola UEFA Euro 2021 dijadwalkan tayang di RCTI mulai tanggal 12 Juni hingga 12 Juli 2021 WIB mendatang.

Kali ini UEFA menempatkan 12 kota di 12 negara Eropa jadi tuan rumah Euro 2021.

Adapun jadwal babak penyisihan grup Euro 2021 akan dibuka oleh dua pertandingan dari empat negara yang menempati Grup A.

Pada pertandingan pertama babak penyisihan Grup A Euro 2021, mempertemukan Turki vs Italia.