LIVE Mola TV! Big Match Man City Vs Chelsea Jam 23.30, Pep Fokus Liga Inggris, Hiraukan Final UCL

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester City akan menjamu Chelsea dalam laga pekan ke-35 Premier League alias kasta tertinggi Liga Inggris 2020-2021.

Duel Man City vs Chelsea dijadwalkan berlangsung di Stadion Etihad, Sabtu (8/5/2021) pukul 23.30 WIB.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester City vs Chelsea via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via NET TV.

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, tak mau memikirkan final Liga Champions.

Fokusnya saat ini adalah membawa Man City memenangi duel kontra Chelsea untuk mengunci gelar juara Liga Inggris.

Laga ini bisa diibaratkan sebagai pemanasan final Liga Champions.

Pasalnya, Man City dan Chelsea akan bertemu lagi di partai pamungkas kompetisi antarklub paling elite di Eropa itu yang akan digelar 29 Mei 2021.

Akan tetapi, dibandingkan trofi Liga Champions, gelar Premier League lebih dekat ke Man City untuk saat ini.

The Citizens, julukan Man City, kini memuncaki klasemen Liga Inggris dengan koleksi 80 poin.

Kemenangan atas Chelsea di Stadion Etihad besok akan membuat Man City dinobatkan sebagai kampiun Liga Inggris 2020-2021.