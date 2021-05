PROMO Sambut Lebaran di Lotte Mart, Daging Rendang Hanya 89.900 Per Kilogram, Ada Paket Zakat

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Lotte Mart Centre Point Medan kembali menghadirkan beragam promo menarik menyambut lebaran.

“Ada beberapa produk yang ditawarkan dengan harga spesial seperti Daging rendang frozen dari harga 100.500 per kilogram turun menjadi 89.900 per kg nya,” ujar Antoni Jekson, Store General Manager, Sabtu (8/5/2021).

Kemudian, ayam broiler per ekor hanya 25.900.

Lotte Mart juga menghadirkan beberap produk dengan harga promosi seperti Inaco Cocktail Rp 15.600 beli 1 gratis 1, Sirup Kurnia Rp 18.500 per botol, ABC Squash syrup 9.400 per botol, dan Marjan syrup 17.500 per botol.

Karyawan Lotte Mart menunjukkan produk yang sedang memberikan diskon. (HO)

Aneka Biscuit Oreo Mini Assorted Rp 19.900, Oreo Selection 285gr Rp 29.900, Khong Guan Biscuit 1600gr Rp 79.900, Khong Guan Biscuit Mini 650gr Rp 40.900.

“Kita juga menyediakan promo khusus paket dengan harga yang ekonomis tentunya, diantaranya ada paket Zakat 75ribu terdiri dari beras 3kg, Sedap mie goreng 5x90gr ,Bimoli klasik pouch 1L, ABC Squash orange 460ml dan Box Hampers,” ungkapnya.

Pegawai Lotte Mart berfoto di depan stan paket hampers sembako, Minggu (18/4/2021). (TRIBUN-MEDAN.com/Kartika Sari)

Ada juga paket Rp 100ribu, Rp 150ribu, dan Rp 250ribu.

Selain kebutuhan pokok Lotte Mart juga memberikan diskon sampai 50 persen untuk kebutuhan hari raya seperti baju, mukena, sarung, hingga peci.

“Ada juga yang dikemas dalam bentuk paket dengan harga yang lebih ekonomis harga mulai Rp 30ribu pelanggan sudah dapat membeli sajadah, masker, hand sanitizer dan armando pouch bestprice,” jelasnya.

Untuk kebutuhan Idul Fitri tahun ini Lotte Mart mengajak customer untuk datang dan berbelanja karena banyak promosi yang ditawarkan.

“Kami juga menyediakan kebutuhan yang lengkap untuk Idul Fitri tahun ini. Dan semua promo-promo yang berjalan dapat juga dibeli dengan menggunakan applikasi online diantaranya Lotte Mart Mall, istyle, Gomart, Grabmart,” tuturnya.

Ia berharap, beragam promo yang ditawarkan tersebut bisa menjadikan Lotte Mart sebagau pilihan berbelanja untuk kebutuhan lebaran nanti.

(Pra/tribun-medan.com)